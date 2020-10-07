Франция планирует наказывать за "сертификаты" о подтверждении девственности

Французское правительство планирует ввести тюремное заключение и штрафы для врачей, которые предоставляют так называемые "свидетельства о девственности" для традиционных религиозных браков.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BBC.

Министерство внутренних дел Франции сообщает, что законопроект предлагает ввести наказания, такие как год тюремного заключения и штраф в размере 15 тысяч евро для любого медицинского работника, который выдает "свидетельство о девственности". Проект закона еще не прошел этап обсуждения французскими политиками.

Согласно данным France 3, около 30% французских врачей говорят, что у них просили такие справки. Большинство медиков отказываются их выдавать.

Предложенное наказание является частью законопроекта, направленного на укрепление французских светских ценностей и борьбу с тем, что президент Эммануэль Макрон называет "исламистским сепаратизмом".

"Проверка девственности" фиксируется во многих странах ООН, в частности, экспертами Human Rights Watch и другими организациями. Она происходит не только по религиозным мотивам, но иногда при расследовании изнасилований или при вербовке в силы безопасности.

В прошлом году BBC Arabic сообщила, что такие тесты наиболее распространены в Северной Африке и на Ближнем Востоке, в Индии, Афганистане, Бангладеш и ЮАР.

Мусульманские женщины могут столкнуться с отторжением со стороны своих семей и местной общины, а некоторых даже убивают за то, что они занимались сексом до брака.

Всемирная организация здравоохранения заявляет, что практика осмотра девственной плевы визуально или пальцами не может доказать, имела ли женщина или девочка вагинальный половой акт или нет. По заявлению ВОЗ, такой осмотр также нарушает его права человека.