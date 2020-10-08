Паризькі лікарні оголосили режим підвищеної готовності через коронавірус

У лікарнях Парижа і всього французького столичного регіону Іль-де-Франс з 8 жовтня знову запроваджено режим підвищеної готовності через стрімке поширення коронавірусу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFI.

Режим активовано в рамках так званого "Білого плану", що дозволяє мобілізувати всі ресурси медустанов для прийому пацієнтів з COVID-19.

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Регіональне агентство охорони здоров'я (ARS) пояснило, що рішення було прийнято на основі негативного прогнозу щодо розвитку епідемічної ситуації в найближчі 15 днів в столичному регіоні Іль-де-Франс.

Підвищений рівень режиму готовності востаннє активували під час загального карантину навесні 2020 року.

"Білий план" дозволяє переносити нетермінові операції, перерозподіляти або відкликати медперсонал. Однак деякі лікарні почали переносити вже заплановані нетермінові операції ще з кінця вересня.

Два дні тому в регіональному агентстві охорони здоров'я повідомили, що 40% ліжок у відділеннях реанімації Іль-де-Франс зайняті хворими COVID-19.

У ARS очікують пік захворюваності COVID-19 в період шкільних канікул в кінці жовтня-початку листопада, коли дорослі теж часто беруть відпустку.

Не виключено, що вже заплановані відпустки медпрацівників будуть скасовані в обмін на збільшення зарплати і компенсації за догляд за дітьми.

Як повідомлялося, у Франції за останню добу підтвердили 18 746 нових випадків COVID-19. Це рекордний показник з початку проведення масштабного тестування в країні.