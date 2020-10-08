Парижские больницы объявили режим повышенной готовности из-за коронавируса

В больницах Парижа и всего французского столичного региона Иль-де-Франс с 8 октября снова введен режим повышенной готовности из-за стремительного распространения коронавируса.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFI.

Режим активирован в рамках так называемого "Белого плана", что позволяет мобилизовать все ресурсы медучреждений для приема пациентов с COVID-19.

Региональное агентство здравоохранения (ARS) пояснило, что решение было принято на основе негативного прогноза по развитию эпидемической ситуации в ближайшие 15 дней в столичном регионе Иль-де-Франс.

Повышенный уровень режима готовности последний раз активировали во время общего карантина весной 2020 года.

"Белый план" позволяет переносить несрочные операции, перераспределять или отозвать медперсонал. Однако некоторые больницы начали переносить уже запланированные несрочные операции еще с конца сентября.

Два дня назад в региональном агентстве здравоохранения сообщили, что 40% коек в отделениях реанимации Иль-де-Франс заняты больными COVID-19.

В ARS ожидают пик заболеваемости COVID-19 в период школьных каникул в конце октября-начале ноября, когда взрослые тоже часто берут отпуск.

Не исключено, что уже запланированные отпуска медработников будут отменены в обмен на увеличение зарплаты и компенсации за уход за детьми.

Как сообщалось, во Франции за последние сутки подтвердили 18 746 новых случаев COVID-19. Это рекордный показатель с начала проведения масштабного тестирования в стране.