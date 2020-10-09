Президент Польши 12 октября приедет в Украину: посетит Киев и Одессу

Президент Польши Анджей Дуда 12 октября посетит Украину с двухдневным визитом.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в сообщении на сайте президента Украины.

"12 октября президент Украины Владимир Зеленский в Киеве проведет переговоры с президентом Республики Польша Анджеем Дудой, который будет находиться в Украине с официальным визитом", - говорится в сообщении.

По результатам переговоров глав государств будет подписан ряд двусторонних документов.

13 октября Зеленский и Дуда посетят Одессу и примут участие в работе украинско-польского экономического форума.

Визит Дуды в Украину анонсировался еще в сентябре, однако официальной даты не называли до сих пор.

Об ожиданиях от визита читайте в статье: Диалог со многими осложнениями: что ждет в Киеве президента Польши Анджея Дуду