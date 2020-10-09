Венеціанська комісія затвердила звіт щодо законопроєкту про судову реформу

Венеціанська комісія затвердила звіт щодо проєкт змін до Закону України №3711 "Про судоустрій та статус суддів" та деяких інших законів, яким визначено важливі аспекти діяльності Верховного суду та органів судового врядування.

Як повідомляє "Європейська правда", про це пише видання "Дзеркало тижня".

Звіт було затверджено на сесії, яка відбулася 8-9 жовтня в онлайн-режимі в Парижі. Щодо проєкту №3711 також була надана низка конкретних рекомендацій.

Зокрема, Венеціанська комісія наполягає на тому, що відповідно до європейських стандартів зменшення кількості суддів Верховного суду, яке планувалося українською владою раніше, в будь-якому випадку не може припинити повноваження діючих суддів Верховного суду. Для будь-якої реорганізації Верховного Суду слід дотримуватися основних принципів щодо незмінюваності суддів.

У Комісії привітали спрямованість законопроєкту №3711 на відновлення складу ВККС з метою відновлення процедури відбору суддів першої та другої інстанції, а також звернули увагу на те, що запропонований законопроєкт №3711 націлений на підпорядкування Вищої кваліфікаційної комісії суддів Вищій раді правосуддя.

Однак відносини між цими органами повинні вирішуватися лише в рамках більш широкої реформи. До цього часу ВРЮ не повинен отримувати ширших повноважень стосовно ВККС.

Венеціанська комісія позитивно оцінила пропозицію до створення конкурсної комісії по відбору нових членів ВККС за участі міжнародних експертів.

Слід зазначити, що видання аналізує проєкт рішення і "Європейська правда" готує його детальний аналіз з урахуванням правок, які могли внести при розгляді.