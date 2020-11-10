Обурені "миром у Карабаху" демонстранти штурмували будівлі уряду і парламенту Вірменії

Кілька десятків людей штурмували парламент і будівлю уряду у Єревані після оголошення мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протести спалахнули після оголошення домовленості про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як розлючені протестувальники штурмували будівлю уряду в пошуках прем'єр-міністра Ніколя Пашиняна, який оголосив про підписану угоду.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT — CNW (@ConflictsW) November 9, 2020

Протестувальники також увірвались до будівлі парламенту. За даними вірменських ЗМІ, спікера парламенту Арарата Мірзояна побили, вимагаючи від нього розповісти, де перебуває Пашинян.

#Armenia #Yerevan

Protesters inside the Armenian Paliament...it will be a mino miracle if #Pashinyan survives as Prime Minister after this pic.twitter.com/aBgUtnSWbh — Tony (@Cyberspec1) November 10, 2020

Пашинян відреагував на протесту у своєму Facebook. Він заявив, що перебуває у Вірменії і продовжує виконувати обов’язки прем’єр-міністра.

Він також розповів, що з його резиденції, куди також проникли протестувальники, вкрали комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші предмети.

9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.