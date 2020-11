Обурені "миром у Карабаху" демонстранти штурмували будівлі уряду і парламенту Вірменії

Кілька десятків людей штурмували парламент і будівлю уряду у Єревані після оголошення мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протести спалахнули після оголошення домовленості про припинення вогню у Нагірному Карабаху.

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як розлючені протестувальники штурмували будівлю уряду в пошуках прем'єр-міністра Ніколя Пашиняна, який оголосив про підписану угоду.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT