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Обурені "миром у Карабаху" демонстранти штурмували будівлі уряду і парламенту Вірменії

Вівторок, 10 листопада 2020, 08:24

Кілька десятків людей штурмували парламент і будівлю уряду у Єревані після оголошення мирної угоди з Азербайджаном і Росією щодо Нагірного Карабаху.

Про це повідомляє "Європейська правда".

Протести спалахнули після оголошення домовленості про припинення вогню у Нагірному Карабаху. 

На відео, опублікованих у соцмережах, видно, як розлючені протестувальники штурмували будівлю уряду в пошуках прем'єр-міністра Ніколя Пашиняна, який оголосив про підписану угоду. 

Протестувальники також увірвались до будівлі парламенту. За даними вірменських ЗМІ, спікера парламенту Арарата Мірзояна побили, вимагаючи від нього розповісти, де перебуває Пашинян. 

 

Пашинян відреагував на протесту у своєму Facebook. Він заявив, що перебуває у Вірменії і продовжує виконувати обов’язки прем’єр-міністра. 

Він також розповів, що з його резиденції, куди також проникли протестувальники, вкрали комп'ютер, годинник, парфуми, водійські права та інші предмети. 

9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

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