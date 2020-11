Возмущенные "миром в Карабахе" штурмовали здания правительства и парламента Армении

Несколько десятков человек штурмовали парламент и здание правительства в Ереване после объявления мирного соглашения с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Протесты вспыхнули после объявления соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как разъяренные протестующие штурмовали здание правительства в поисках премьер-министра Никол Пашинян, который объявил о подписанном соглашении.

The Prime Minister of Armenia signed an agreement to end the war with Azerbaijan, in response protestors in Yerevan, Armenia have broken into a government building and are demanding the Prime Minister leaves#Armenia pic.twitter.com/fwc3iYKJIT