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Возмущенные "миром в Карабахе" штурмовали здания правительства и парламента Армении

Вторник, 10 ноября 2020, 08:24

Несколько десятков человек штурмовали парламент и здание правительства в Ереване после объявления мирного соглашения с Азербайджаном и Россией по Нагорному Карабаху.

Об этом сообщает "Европейская правда".

Протесты вспыхнули после объявления соглашения о прекращении огня в Нагорном Карабахе.

На видео, опубликованных в соцсетях, видно, как разъяренные протестующие штурмовали здание правительства в поисках премьер-министра Никол Пашинян, который объявил о подписанном соглашении.

Протестующие также ворвались в здание парламента. По данным армянских СМИ, спикера парламента Арарата Мирзояна избили, требуя от него рассказать, где находится Пашинян.

 

Пашинян отреагировал на протеста в своем Facebook. Он заявил, что находится в Армении и продолжает исполнять обязанности премьер-министра.

Он также рассказал, что с его резиденции, куда также проникли протестующие, украли компьютер, часы, духи, водительские права и другие предметы.

9 ноября президент Азербайджана, премьер-министр Армении и президент России подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий с 10 ноября 2020 года.

Согласно заявлению, Азербайджан и Армения остаются на занятых ими позициях, вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Нагорный Карабах с Республикой Армения, разворачивается "миротворческий контингент" Российской Федерации.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что в Нагорном Карабахе будут размещены не только российские, но и турецкие миротворцы.

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