Алієв: у Нагірному Карабаху будуть розміщені і турецькі миротворці

Президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що в Нагірному Карабаху будуть розміщені не тільки російські, але й турецькі миротворці.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на "Радио Азатутюн".

"У Карабаху в миротворчому центрі будуть представлені і російські, і турецькі військовослужбовці", - сказав президент Азербайджану в своєму посланні під час церемонії підписання документа про припинення військових дій в Нагірному Карабаху.

Алієв висловив упевненість в тому, що "сьогодні ставиться крапка у врегулюванні багаторічного конфлікту між Вірменією та Азербайджаном".

Він підкреслив "особливу роль" Росії і подякував за "особисту участь", а також подякував президенту Туреччини Реджепу Таїпу Ердогану за "активну участь в політичному врегулюванні конфлікту".

9 листопада президент Азербайджану, прем'єр-міністр Вірменії і президент Росії підписали заяву про повне припинення вогню і всіх військових дій з 10 листопада 2020 року.

Згідно із заявою, Азербайджан і Вірменія залишаються на зайнятих ними позиціях, уздовж лінії зіткнення в Нагірному Карабаху і вздовж коридору, що з'єднує Нагірний Карабах з Республікою Вірменія, розгортається "миротворчий контингент" Російської Федерації.

Міноборони Росії повідомило, що літаками військово-транспортної авіації Іл-76 в Нагірний Карабах вже вирушили 1 960 військовослужбовців, 470 одиниць військової техніки. Командування "миротворчою операцією" буде розташовуватися в районі міста Степанакерт.