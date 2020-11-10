Палата лордів заблокувала спірний проєкт, який порушує угоду про Brexit

Прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон зазнав поразки у верхній палаті парламенту у спробі ухвалити законопро’кт про внутрішній ринок, положення якого суперечать угоді про вихід з ЄС.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters.

Законопроєкт про внутрішній ринок покликаний захистити торгівлю між чотирма країнами Великої Британії після Brexit. Він містить положення, які, на думку міністрів, необхідні для захисту делікатного статусу Північної Ірландії як частини Сполученого Королівства, але також порушують міжнародне право "специфічним і обмеженим" чином.

Палата лордів проголосувала за те, щоб виключити ці пункти із законопроєкту. Уряд не має більшості в Палаті лордів, і навіть деякі високопоставлені члени Консервативної партії виступили проти цих положень.

"Уряд повинен побачити сенс, погодитися зі скасуванням цих образливих положень і почати відновлювати нашу міжнародну репутацію", - заявила Анджела Сміт, лідер опозиційної Лейбористської партії в Палаті лордів.

Але в уряді не відступають і мають намір спробувати надалі законодавчо закріпити ці положення.

Публікація законопроєкту у вересні викликала критику, деякі говорили, що він зруйнує міжнародний авторитет Британії. На той момент кандидат у президенти США Джо Байден твітував 16 вересня, що все, що загрожує мирній угоді між Ірландською Республікою та Північною Ірландією, загрожуватиме англо-американській торгівлі.

Джонсон каже, що ці пункти повинні діяти в якості страхувальної сітки на випадок, якщо поточні переговори з ЄС не зможуть вирішити, як товари можуть рухатися між Британією, британською провінцією Північна Ірландія, і через відкритий кордон з Ірландією-членом ЄС.

Брюссель почав судовий процес проти Британії через ці пропозиції.

Остаточне формулювання законопроєкту має бути узгоджене обома палатами, і зазвичай невиборна Палата лордів не блокує постійно проєкти, підтримувані безпосередньо обраною Палатою громад.