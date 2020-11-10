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Суд ЄС визнав порушення Італією європейського законодавства про якість повітря

Вівторок, 10 листопада 2020, 11:25

Італія порушила законодавство ЄС про якість навколишнього повітря, оскільки граничні значення, застосовні до концентрацій твердих частинок PM10, систематично і постійно перевищувалися в період з 2008 по 2017 рік.

Про це "Європейській правді" повідомили у пресслужбі Суду ЄС.

У 2014 році Європейська комісія почала процедуру порушення щодо Італії за систематичне і постійне перевищення на її окремих територіях граничних значень для твердих частинок PM10, встановлених Директивою про якість повітря.

Комісія стверджувала, що, по-перше, з 2008 року Італія систематично і наполегливо перевищувала у відповідних зонах добові і річні граничні значення, застосовні до концентрацій твердих частинок; по-друге, країна не виконала свого зобов'язання вжити належних заходів для забезпечення дотримання граничних значень для твердих частинок у всіх відповідних зонах.

Беручи до уваги, що пояснення, представлені в цьому зв'язку Італією, були недостатніми, ЄК подала позов про невиконання зобов'язань до Суду ЄС 13 жовтня 2018 року.

У рішенні, винесеному 10 листопада 2020 року, Суд підтримав це рішення.

"Суд дійшов висновку, що з 2008 по 2017 рік включно добові та річні граничні значення вмісту твердих частинок PM10 у відповідних зонах регулярно значно перевищувалися", - повідомили у суді.

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Італія Суд ЄС
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