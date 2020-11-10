Суд ЕС признал нарушение Италией европейского законодательства о качестве воздуха

Италия нарушила законодательство ЕС о качестве окружающего воздуха, поскольку предельные значения, применимые к концентрациям твердых частиц PM10, систематически и постоянно превышались в период с 2008 по 2017 год.

Об этом "Европейской правде" сообщили в пресс-службе Суда ЕС.

В 2014 году Европейская комиссия начала процедуру нарушения в отношении Италии из-за систематического и постоянного превышения на ее отдельных территориях предельных значений для твердых частиц PM10, установленных Директивой о качестве воздуха.

Комиссия утверждала, что, во-первых, с 2008 года Италия систематически и настойчиво превышала в соответствующих зонах суточные и годовые предельные значения, применимые к концентрации твердых частиц; во-вторых, страна не выполнила свое обязательство принять надлежащие меры для обеспечения соблюдения предельных значений для твердых частиц во всех соответствующих зонах.

Принимая во внимание, что объяснения, представленные в этой связи Италией, были недостаточными, ЕК подала иск о невыполнении обязательств в Суд ЕС 13 октября 2018 года.

В решении, вынесенном 10 ноября 2020 года Суд поддержал это решение.

"Суд пришел к выводу, что с 2008 по 2017 год включительно суточные и годовые предельные значения содержания твердых частиц PM10 в соответствующих зонах регулярно значительно превышались", - сообщили в суде.