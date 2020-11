Білорусь вислала британських дипломатів, Лондон каже про сфабриковані звинувачення

Міністерство закордонних справ Білорусі оголосило персонами нон грата двох британських дипломатів, що викликало різку реакцію Лондона.

Про це повідомляє "Європейська правда".

У МЗС Білорусі в понеділок увечері заявили, що це рішення продиктоване "деструктивним характером діяльності британських підданих".

Мова про військового аташе Британії Уайта Бойкота Тіматі і заступника посла Лізу Тумвуд, повідомила БЕЛТА. Обидва дипломати вже залишили територію Білорусі.

Глава МЗС Великої Британії Домінік Рааб практично відразу відреагував на цю інформацію, заявивши, що висилка дипломатів за законне спостереження за акціями протесту абсолютно необґрунтована.

The expulsion of 2 UK diplomats from Belarus for legitimately observing protests is wholly unjustified. Lukashenko can't hide the oppression of his own people. The only way forward is free & fair elections & accountability for those responsible for violence against demonstrators