Беларусь выслала британских дипломатов, Лондон говорит о сфабрикованных обвинениях

Министерство иностранных дел Беларуси объявило персонами нон грата двух британских дипломатов, что вызвало резкую реакцию Лондона.

Об этом сообщает "Европейская правда".

В МИД Беларуси в понедельник вечером заявили, что это решение продиктовано "деструктивным характером деятельности британских подданных".

Речь идет о военном атташе Великобритании Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд, сообщила БЕЛТА. Оба дипломата уже покинули территорию Беларуси.

Глава МИД Великобритании Доминик Рааб практически сразу отреагировал на эту информацию, заявив, что высылка дипломатов за законное наблюдение за акциями протеста абсолютно необоснованна.

The expulsion of 2 UK diplomats from Belarus for legitimately observing protests is wholly unjustified. Lukashenko can't hide the oppression of his own people. The only way forward is free & fair elections & accountability for those responsible for violence against demonstrators