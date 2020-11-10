Майже половина французів не збираються вакцинуватися від COVID-19

Лише трохи більше половини французів готові вакцинуватися від коронавірусу, як тільки з'явиться вакцина.

Про це свідчать результати опитування Ipsos, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на BFMTV.

Як показало опитування, проведене серед більш ніж 18 000 дорослих з 15 різних країн, намір бути вакцинованим різко знижується в усьому світі, оскільки 73% опитаних кажуть, що вони схильні до вакцинації, проти 77% трьома місяцями раніше.

Франція - це країна, жителі якої найбільш вороже ставляться до можливої вакцини. У Франції цей спад ще більш різкий, ніж в інших країнах, оскільки в даний час тільки 54% опитаних погодилися б на вакцинацію. У серпні цього ж року цей показник становив 59%.

"Французи знаходяться в самому низу рейтингу. Існує недовіра до вакцинації, яка існувала завжди, але тут вона особливо сильна", - зазначив Етьєн Мерсьє, директор Центру громадської думки Ipsos.

Однак це зниження також помітно і в інших країнах, сильно постраждалих від першої хвилі коронавірусу. Також згідно з цим опитуванням, проведеним у співпраці зі Всесвітнім економічним форумом, 64% іспанців проти 72% в серпні погодилися б на вакцинацію.

Компанії BioNTech та Pfizer, які спільно розробляють майбутньою вакцину від коронавірусу, 9 листопада заявили про ефективність вакцини у 90% випадків за попередніми результатами досліджень. Загалом у дослідженнях беруть участь близько 44 тисяч осіб.