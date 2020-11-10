Почти половина французов не собираются вакцинироваться от COVID-19

Лишь немногим более половины французов готовы вакцинироваться от коронавируса, как только появится вакцина.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Ipsos, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на BFMTV.

Как показал опрос, проведенный среди более чем 18 000 взрослых из 15 различных стран, намерение быть вакцинированным резко снижается во всем мире: 73% опрошенных говорят, что они склонны вакцинироваться, против 77% тремя месяцами ранее.

Франция - страна, жители которой наиболее враждебно относятся к возможной вакцинации. Во Франции этот спад еще более резкий, чем в других странах, поскольку в настоящее время только 54% ​​опрошенных согласились бы на вакцинацию. В августе этого же года этот показатель составлял 59%.

"Французы находятся в самом низу рейтинга. Существует недоверие к вакцинации, которое существовало всегда, но здесь оно особенно сильно", - отметил Этьен Мерсье, директор Центра общественного мнения Ipsos.

Однако это снижение также заметно и в других странах, сильно пострадавших от первой волны коронавируса. Также согласно этому опросу, проведенному в сотрудничестве со Всемирным экономическим форумом, 64% испанцев против 72% в августе согласились бы на вакцинацию.

Компании BioNTech и Pfizer, которые совместно разрабатывают будущую вакцину от коронавируса, 9 ноября заявили об эффективности вакцины в 90% случаев по предварительным результатам исследований. Всего в исследованиях принимают участие около 44 тысяч человек.