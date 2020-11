Трамп анонсував "великий прогрес і результати" наступного тижня

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп анонсував наступного тижня певні "результати", очевидно, пов'язані з минулими виборами.

Про це повідомляє "Європейська правда".

"Ми добиваємося великого прогресу. Результати почнуть наступного тижня. Зробимо Америку знову великою!", - написав, Трамп, додавши: "Ми переможемо".

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!