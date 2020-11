Трамп анонсировал "большой прогресс и результаты" на следующей неделе

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп анонсировал на следующей неделе некие "результаты", очевидно, связанные с прошедшими выборами.

Об этом сообщает "Европейская правда".

"Мы добиваемся большого прогресса. Результаты на следующей неделе. Сделаем Америку снова великой", - написал, Трамп, добавив: "Мы победим".

WE ARE MAKING BIG PROGRESS. RESULTS START TO COME IN NEXT WEEK. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!