Британія вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на дії Мінська

Влада Великої Британії вислала з країни двох білоруських дипломатів в якості симетричної відповіді на дії Мінська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

"Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка перешкодити нам говорити про фальсифікації на виборах і насильство над білоруським народом. Сьогодні ми вислали двох білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтовану висилку дипломатів Великої Британії", - написав Рааб в Twitter.

The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko’s regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of 🇬🇧 diplomats.