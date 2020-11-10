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Британія вислала двох білоруських дипломатів у відповідь на дії Мінська

Вівторок, 10 листопада 2020, 16:33

Влада Великої Британії вислала з країни двох білоруських дипломатів в якості симетричної відповіді на дії Мінська.

Як повідомляє "Європейська правда", про це оголосив міністр закордонних справ Домінік Рааб.

"Сполучене Королівство не буде налякане спробами режиму Лукашенка перешкодити нам говорити про фальсифікації на виборах і насильство над білоруським народом. Сьогодні ми вислали двох білоруських дипломатів у відповідь на необґрунтовану висилку дипломатів Великої Британії", - написав Рааб в Twitter.

Міністерство закордонних справ Білорусі 9 листопада оголосило персонами нон грата двох британських дипломатів, заявивши про "деструктивний характер діяльності британських підданих".

Йдеться про військового аташе Уайта Бойкота Тіматі і заступника посла Лізу Тумвуд. Вони вже залишили територію Білорусі.

Як відомо, Британія вже запровадила санкції проти Лукашенка та його союзників після виборів та жорстокого придушення протестів.

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