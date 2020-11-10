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Британия выслала двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска

Вторник, 10 ноября 2020, 16:33

Власти Великобритании выслали из страны двух белорусских дипломатов в качестве симметричного ответа на действия Минска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку дипломатов Великобритании", - написал Рааб в Twitter.

Министерство иностранных дел Беларусь 9 ноября объявило персонами нон грата двух британских дипломатов, заявив о "деструктивном характере деятельности британских подданных".

Речь идет о военном атташе Уайте Бойкоте Тимати и заместителе посла Лизе Тумвуд. Они уже покинули территорию Беларуси.

Как известно, Великобритания уже ввела санкции против Лукашенко и его союзников после выборов и жестокого подавления протестов.

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