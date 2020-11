Британия выслала двух белорусских дипломатов в ответ на действия Минска

Власти Великобритании выслали из страны двух белорусских дипломатов в качестве симметричного ответа на действия Минска.

Как сообщает "Европейская правда", об этом объявил министр иностранных дел Доминик Рааб.

"Соединенное Королевство не будет напугано попытками режима Лукашенко помешать нам говорить о фальсификациях на выборах и насилии над белорусским народом. Сегодня мы выслали двух белорусских дипломатов в ответ на необоснованную высылку дипломатов Великобритании", - написал Рааб в Twitter.

The UK will not be cowed by the attempts of Lukashenko’s regime to stop us speaking out about the rigged election & the despicable violence against the Belarusian people. Today, we have expelled 2 Belarusian diplomats in response to the unjustified expulsion of 🇬🇧 diplomats.