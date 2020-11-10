Больной коронавирусом Зеленский попросил Меркель помочь Украине с вакциной

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель попросил ее помочь Украине получить будущую вакцину от коронавируса.

Об этом сообщили в пресс-службе Офиса президента, пишет "Европейская правда".

Зеленский попросил Ангелу Меркель помочь с расширением доступа Украины к будущей вакцины от коронавируса в рамках международного фонда COVAX.

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"Мы приветствуем прорыв, достигнутый немецкой фирмой BioNTech совместно с американской компанией Pfizer в разработке вакцины от коронавируса. Это очень обнадеживающая новость. Просил бы вашего содействия в учете интересов Украины при планировании поставок вакцины от коронавируса", - отметил Владимир Зеленский.

Ангела Меркель пожелала Зеленскому "здоровья и скорейшего выздоровления".

Кроме вопросов, связанных с пандемией, обсуждали также ситуацию на Донбассе. Владимир Зеленский рассказал о подготовленном Украиной плане совместных действий для активизации работы Трехсторонней контактной группы, а также о ситуации с работой КПВВ.

Немецкая сторона еще не обнародовала коммюнике по итогам разговора.

Напомним, накануне Владимир Зеленский сообщил, что получил положительный результат теста на коронавирус.

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