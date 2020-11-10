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Міжнародні радники підтримують створення в Україні центру протидії гібридним загрозам

Вівторок, 10 листопада 2020, 20:33

Міжнародні радники з дорадчої групи щодо реформ в оборонній сфері підтримали ідею створити в Україні центр протидії гібридним загрозам.

Як пише "Європейська правда", про це заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина після зустрічі з дорадчою групою з питань оборонних реформ.

За її словами, на зустрічі обговорювали питання щодо Партнерства з розширеними можливостями, реформи в оборонній сфері, річну національну програму Україна-НАТО та аналітичний процес NATO Reflection Process.

"Наші міжнародні радники вітають ініціативу щодо створення центру, який накопичуватиме досвід України з протидії сучасним загрозам (та) погодилися що цей центр має стати платформою для міжнародної співпраці й обміну досвідом. Центр буде грунтуватися на активній співпраці уряду з НАТО для розбудови національної стійкості", - повідомила Ольга Стефанішина. 

Нагадаємо, раніше в Офісі президента ініціювали створення в Україні міжнародного офісу з протидії дезінформації та пропаганді. Майбутній центр фігурує також під назвою "центр національної стійкості і протидії загрозам". 

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