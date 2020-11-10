Международные советники поддерживают создание в Украине центра противодействия гибридным угрозам

Международные советники из Консультационно-экспертной группы по реформам в оборонной сфере (Defense Reform Advisory Board) поддержали идею создать в Украине центр противодействия гибридным угрозам.

Как пишет "Европейская правда", об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина после встречи с совещательной группой по вопросам оборонных реформ.

По ее словам, на встрече обсуждали вопросы партнерства с расширенными возможностями, реформы в оборонной сфере, годовую национальную программу Украина-НАТО и аналитический процесс NATO Reflection Process.

Agreed that this Center should become a platform for international cooperation & exchange. The Center will be based on the Government's active cooperation with NATO on building national resilience. Thank you, #DRAB members, for helping to make Ukraine stronger 2/2 — Olga Stefanishyna (@StefanishynaO) November 10, 2020

"Наши международные советники приветствуют инициативу по созданию центра, который будет накапливать опыт Украины по противодействию современным угрозам (и) согласились, что этот центр должен стать платформой для международного сотрудничества и обмена опытом. Центр будет основываться на активном сотрудничестве правительства с НАТО для развития национальной устойчивости", - сообщила Ольга Стефанишина.

Напомним, ранее в Офисе президента инициировали создание в Украине международного офиса по противодействию дезинформации и пропаганде. Будущий центр фигурирует также под названием "центр национальной устойчивости и противодействия угрозам".

Читайте также: Украина заметила роспропаганду: станет ли успешным центр по противодействию дезинформации.