ЄС планує зустріч з Байденом ще до його інавгурації - ЗМІ

У Європейському Союзі планують зустрітися у віртуальному режимі з обраним президентом США Джо Байденом ще до президентської інавгурації 20 січня.

Про це пише видання Politico, повідомляє "Європейська правда".

Президент Європейської ради Шарль Мішель запросить Джо Байдена для участі у відеоконференції з главами держав і урядів ЄС, можливо, навіть до інавгурації, заявив у вівторок високопоставлений чиновник ЄС.

Потім Мішель направить ще одне запрошення на офіційний саміт в Брюсселі, додав посадовець.

Таке запрошення може здатися дещо передчасним, враховуючи, що президент Дональд Трамп відмовився визнавати поразку, а остаточні результати виборів ще не підтверджені в ключових штатах.

Утім, готовність Мішеля відкласти формальності відображає, наскільки більшість європейських лідерів втішені перемогою Байдена і перспективою відновлення трансатлантичних відносин, які сильно постраждали в роки правління Трампа.

Високопоставлений чиновник ЄС сказав, що Мішель планує організувати відеоконференції з главами держав і урядів ЄС, "щоб обговорити активізацію трансатлантичних відносин після виборів в США".

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Ці відеоконференції будуть проводитися перед офіційним самітом Європейської ради в Брюсселі в грудні.

Повідомлення про заплановане запрошення Байдена з’явилось після того, як обраний президент США провів перший раунд телефонних переговорів з європейськими лідерами.

Під час спілкування із президентом Франції та прем’єром Великої Британії Байден, серед іншого, обговорив готовність допомагати Україні.