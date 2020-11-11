ЕС планирует встречу с Байденом еще до инаугурации – СМИ

В Европейском Союзе планируют встретиться в виртуальном режиме с избранным президентом США Джо Байденом еще до президентской инаугурации 20 января.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласит Джо Байдена для участия в видеоконференции с главами государств и правительств ЕС, возможно, даже до инаугурации, заявил во вторник высокопоставленный чиновник ЕС.

Затем Мишель направит еще одно приглашение на официальный саммит в Брюсселе, добавил чиновник.

Такое приглашение может показаться несколько преждевременным, учитывая, что президент Дональд Трамп отказался признавать поражение, а окончательные результаты выборов еще не подтверждены в ключевых штатах.

Впрочем, готовность Мишеля отложить формальности отражает, насколько большинство европейских лидеров рады победе Байдена и перспективе восстановления трансатлантических отношений, которые сильно пострадали в годы правления Трампа.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что Мишель планирует организовать видеоконференции с главами государств и правительств ЕС, "чтобы обсудить активизацию трансатлантических отношений после выборов в США".

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Эти видеоконференции будут проводиться перед официальным саммитом Европейского совета в Брюсселе в декабре.

Сообщение о запланированном приглашение Байдена появилось после того, как избранный президент США провел первый раунд телефонных переговоров с европейскими лидерами.

Во время общения с президентом Франции и премьером Великобритании Байден, среди прочего, обсудил готовность помогать Украине.