Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Выбор редакции

Помпео пообещал плавный переход ко "второй администрации Трампа"

Свидетельство о фальсификации выборов в США, на которое рассчитывал Трамп, было ложью - WP

В Италии более 35 тысяч заражений и впервые с апреля - почти 600 смертей

Макрон предлагает реформировать Шенген для защиты от террористов






ЕС планирует встречу с Байденом еще до инаугурации – СМИ

Среда, 11 ноября 2020, 09:45

В Европейском Союзе планируют встретиться в виртуальном режиме с избранным президентом США Джо Байденом еще до президентской инаугурации 20 января.

Об этом пишет издание Politico, сообщает "Европейская правда".

Президент Европейского совета Шарль Мишель пригласит Джо Байдена для участия в видеоконференции с главами государств и правительств ЕС, возможно, даже до инаугурации, заявил во вторник высокопоставленный чиновник ЕС.

Читайте также
Помпео пообещал плавный переход ко "второй администрации Трампа"

Затем Мишель направит еще одно приглашение на официальный саммит в Брюсселе, добавил чиновник.

Такое приглашение может показаться несколько преждевременным, учитывая, что президент Дональд Трамп отказался признавать поражение, а окончательные результаты выборов еще не подтверждены в ключевых штатах.

Впрочем, готовность Мишеля отложить формальности отражает, насколько большинство европейских лидеров рады победе Байдена и перспективе восстановления трансатлантических отношений, которые сильно пострадали в годы правления Трампа.

Высокопоставленный чиновник ЕС сказал, что Мишель планирует организовать видеоконференции с главами государств и правительств ЕС, "чтобы обсудить активизацию трансатлантических отношений после выборов в США".

Читайте также
Байден заявил, что сопротивление Трампа не остановит его приход к власти

Эти видеоконференции будут проводиться перед официальным саммитом Европейского совета в Брюсселе в декабре.

Сообщение о запланированном приглашение Байдена появилось после того, как избранный президент США провел первый раунд телефонных переговоров с европейскими лидерами.

Во время общения с президентом Франции и премьером Великобритании Байден, среди прочего, обсудил готовность помогать Украине.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.
Выборы в США Байден
powered by lun.ua