У Північній Македонії стався сильний землетрус

На заході Північної Македонії стався землетрус магнітудою 5 балів за шкалою Ріхтера.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Радио Слободна Европа.

Землетрус стався у 4.54 ранку і відчувався на всій території країни.

Епіцентр землетрусу був розташований на відстані 50 км на південний захід від Скоп’є на глибині 8,5 км.

Найбільш сильно землетрус відчувався в Тетово і Гостіварі, а також в Скоп'є, Прилепі і Бітолі.

Інформації про матеріальні збитки чи постраждалих немає.

Землетрус відчувався також в Албанії, Греції, Чорногорії і Косові.

Варто зазначити, що у Греції також повідомили про землетрус магнітудою 4,2 в районі острова Самос, де два тижні тому під час потужного землетрусу загинули двоє підлітків і були зруйновані десятки будинків. У Туреччині жертвами землетрусу того дня стали більше 100 людей.