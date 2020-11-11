В Северной Македонии произошло сильное землетрясение

На западе Северной Македонии произошло землетрясение магнитудой 5 баллов по шкале Рихтера.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Радио Слободна Европа.

Землетрясение произошло в 4.54 утра и ощущалось на всей территории страны.

Эпицентр землетрясения находился в 50 км к юго-западу от Скопье на глубине 8,5 км.

Наиболее сильно землетрясение ощущалось в Тетово и Гостиваре, а также в Скопье, Прилепе и Битоле.

Информация о материальный ущерб или пострадавших нет.

Землетрясение ощущалось также в Албании, Греции, Черногории и Косово.

Стоит отметить, что в Греции также сообщили о землетрясении магнитудой 4,2 в районе острова Самос, где две недели назад во время мощного землетрясения погибли двое подростков и были разрушены десятки домов. В Турции жертвами землетрясения в тот день стали более 100 человек.