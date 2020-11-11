Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном у Середземному морі

Танкер під грецьким прапором зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана. Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu. Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега. На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів. На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб, які зникли безвісти. Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

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