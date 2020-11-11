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Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном у Середземному морі

Середа, 11 листопада 2020, 10:50

Танкер під грецьким прапором зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.

Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега.

 На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.

На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб, які зникли безвісти.

Розпочато пошуково-рятувальну операцію.

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