Грецький танкер зіткнувся з турецьким риболовецьким судном у Середземному морі
Середа, 11 листопада 2020, 10:50
Танкер під грецьким прапором зіткнувся з турецьким риболовецьким судном біля узбережжя турецької провінції Адана.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Anadolu.
Як повідомляє командування берегової охорони Туреччини, інцидент стався о 05.50 ранку на відстані 15 морських миль від берега.
На місце події направлено три катери берегової охорони і загін водолазів.
На постраждалому риболовецькому судні перебувало п'ять осіб, які зникли безвісти.
Розпочато пошуково-рятувальну операцію.
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