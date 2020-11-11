Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовецким судном в Средиземном море
Среда, 11 ноября 2020, 10:50
Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовецким судном у побережья турецкой провинции Адана.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.
Как сообщает командование береговой охраны Турции, инцидент произошел в 05.50 утра на расстоянии 15 морских миль от берега.
На место происшествия направлены три катера береговой охраны и отряд водолазов.
На пострадавшем рыболовном судне находилось пять человек, которые пропали без вести.
Начато поисково-спасательную операцию.
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