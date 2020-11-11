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Греческий танкер столкнулся с турецким рыболовецким судном в Средиземном море

Среда, 11 ноября 2020, 10:50

Танкер под греческим флагом столкнулся с турецким рыболовецким судном у побережья турецкой провинции Адана.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на агентство Anadolu.

Как сообщает командование береговой охраны Турции, инцидент произошел в 05.50 утра на расстоянии 15 морских миль от берега.

На место происшествия направлены три катера береговой охраны и отряд водолазов.

На пострадавшем рыболовном судне находилось пять человек, которые пропали без вести.

Начато поисково-спасательную операцию.

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