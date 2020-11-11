Уряд Орбана хоче ускладнити опозиції можливість об’єднатись проти нього

Уряд Угорщини пропонує нові правила виборів, які ускладнять малим партіям можливість балотуватися проти партії "Фідес" прем'єр-міністра Віктора Орбана.

Про це повідомляє агентство Bloomberg, пише "Європейська правда".

Відповідні поправки були внесені в парламент за хвилину до півночі у вівторок.

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У разі затвердження нові правила ускладнять опозиційним партіям об'єднання їх сил проти партії Орбана.

Малі партії, які перебувають в опозиції до Орбана, планували підтримати спільних кандидатів в окремих округах під час наступних виборів в 2022 році.

Однак запропонований законопроєкт забороняє партіям, у яких немає власних кандидатів як мінімум у 50 окремих округах, домагатися отримання місць через загальнонаціональні партійні списки. Таким чином законопроєкт ставить їх у невигідне становище порівняно з "Фідес", яка матиме доступ до обох систем.

Уряд заявив, що нововведення направлене на те, щоб перешкодити партіям без реальної народної підтримки зловживати системою виборчих субсидій.

На виборах 2018 року партія Орбана "Фідес" отримала перемогу у виборах та має контроль над 2/3 голосів у парламенті. "Фідес" отримала конституційну більшість в тому числі завдяки голосам виборців із-за кордону.

На місцевих виборах 2019 року угорська опозиція вперше об’єдналася, щоб протистояти Орбану. У підсумку його партія програла вибори мера в Будапешті.