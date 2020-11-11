Правительство Орбана хочет усложнить оппозиции возможность объединиться против него

Правительство Венгрии предлагает новые правила выборов, которые усложнят малым партиям возможность баллотироваться против партии "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана.

Об этом сообщает агентство Bloomberg, пишет "Европейская правда".

Соответствующие поправки были внесены в парламент за минуту до полуночи во вторник.

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В случае утверждения новые правила усложнят для оппозиционных партий объединение их сил против партии Орбана.

Малые партии, которые находятся в оппозиции к Орбана, планировали поддержать общих кандидатов в отдельных округах во время следующих выборов в 2022 году.

Однако предложенный законопроект запрещает партиям, у которых нет собственных кандидатов как минимум в 50 отдельных округах, добиваться получения мест через общенациональные партийные списки. Таким образом законопроект ставит их в невыгодное положение по сравнению с "Фидес", которая будет иметь доступ к обеим системам.

Правительство заявило, что нововведение направлено на то, чтобы помешать партиям без реальной народной поддержки злоупотреблять системой избирательных субсидий.

На выборах 2018 года партия Орбана "Фидес" получила победу в выборах и имеет контроль над 2/3 голосов в парламенте. "Фидес" получила конституционное большинство в том числе благодаря голосам избирателей из-за границы.

На местных выборах 2019 года венгерская оппозиция впервые объединилась, чтобы противостоять Орбану. В итоге его партия проиграла выборы мэра в Будапеште.