У Німеччині пограбували митницю: просвердлили сейф і вкрали 6,5 млн євро

У німецькому місті Еммеріх троє чоловіків пограбували відділення митниці, просвердливши дірку в сейфі, і викравши близько 6,5 млн євро.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

Злочин стався 1 листопада. Тепер поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія пропонує винагороду в розмірі 100 тис. євро за інформацію про злодіїв.

Повідомляється, що чоловіки зламали двері підвалу в будівлі, а потім просвердлили отвір в стіні, щоб отримати доступ до сховища в сусідній кімнаті, перш ніж вкрасти гроші, які зберігалися в декількох сейфах.

Влада каже, що свідок також упізнав четвертого підозрюваного, який імовірно брав участь у змові з метою пограбування.