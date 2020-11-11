У Німеччині пограбували митницю: просвердлили сейф і вкрали 6,5 млн євро
Середа, 11 листопада 2020, 16:32
У німецькому місті Еммеріх троє чоловіків пограбували відділення митниці, просвердливши дірку в сейфі, і викравши близько 6,5 млн євро.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.
Злочин стався 1 листопада. Тепер поліція федеральної землі Північний Рейн-Вестфалія пропонує винагороду в розмірі 100 тис. євро за інформацію про злодіїв.
Повідомляється, що чоловіки зламали двері підвалу в будівлі, а потім просвердлили отвір в стіні, щоб отримати доступ до сховища в сусідній кімнаті, перш ніж вкрасти гроші, які зберігалися в декількох сейфах.
Влада каже, що свідок також упізнав четвертого підозрюваного, який імовірно брав участь у змові з метою пограбування.
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