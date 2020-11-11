В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро

В немецком городе Эммерих трое мужчин ограбили отделение таможни, просверлив дырку в сейфе и похитив около 6,5 млн евро.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

Преступление произошло 1 ноября. Теперь полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия предлагает вознаграждение в размере 100 тыс. евро за информацию о ворах.

Сообщается, что мужчины взломали дверь подвала в здании, а потом просверлили отверстие в стене, чтобы получить доступ к хранилищу в соседней комнате, прежде чем украсть деньги, которые хранились в нескольких сейфах.

Власти говорят, что свидетель также узнал четвертого подозреваемого, который предположительно участвовал в сговоре с целью ограбления.