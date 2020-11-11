В Германии ограбили таможню: просверлили сейф и украли 6,5 млн евро
Среда, 11 ноября 2020, 16:32
В немецком городе Эммерих трое мужчин ограбили отделение таможни, просверлив дырку в сейфе и похитив около 6,5 млн евро.
Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.
Преступление произошло 1 ноября. Теперь полиция федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия предлагает вознаграждение в размере 100 тыс. евро за информацию о ворах.
Сообщается, что мужчины взломали дверь подвала в здании, а потом просверлили отверстие в стене, чтобы получить доступ к хранилищу в соседней комнате, прежде чем украсть деньги, которые хранились в нескольких сейфах.
Власти говорят, что свидетель также узнал четвертого подозреваемого, который предположительно участвовал в сговоре с целью ограбления.
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