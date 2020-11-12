У Вірменії затримано опозиціонерів за організацію мітингів проти карабаської угоди
Спеціальна слідча служба Вірменії затримала 10 опозиційних лідерів в рамках кримінальної справи про організацію та проведення масових зібрань в Єревані з порушенням встановленого законом порядку.
Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на вірменську службу "Радіо Свобода".
Серед затриманих за звинуваченням в організації масових заворушень - голова опозиційної проросійської партії "Процвітаюча Вірменія" Гагік Царукян, представник опозиційної партії "Дашнакцутюн" Гегам Манукян, заступник голови опозиційної Республіканської партії Едуард Шармазанов та інші.
Кілька осіб затримані за порушення правил поводження з документами або комп'ютерною інформацією, що містять державну таємницю.
Ще двоє опозиціонерів притягнуті у кримінальній справі як підозрювані, щодо них обрано запобіжний захід у вигляді підписки про невиїзд.
Нагадаємо, протести в Єревані почалися в ніч на 10 листопада через підписання мирної угоди щодо Нагірного Карабаху між Вірменією, Азербайджаном та Росією.
У Вірменії цю угоду сприйняли як капітуляцію перед Азербайджаном. Опозиція та протестувальники вимагають відставки прем’єр-міністра Нікола Пашиняна, однак поки що парламент не зміг зібратися з цією метою на позачергове засідання.
Детальніше про це читайте у статті "Капітуляція Вірменії: що змінює російська угода щодо Карабаху і чим вона загрожує Україні".