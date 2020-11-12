Україна проситиме, щоби за Байдена у США призначили "нового Волкера"

В Офісі президента планують після вступу на посаду нового президента США просити про поновлення посади спецпредставника Державного департаменту США з питань України, яку раніше обіймав Курт Волкер.

Як пише "Європейська правда" з посиланням на пресслужбу президента, про це сказав заступник голови Офісу президента Ігор Жовква в ефірі Радіо НВ.

"Думаю, ми ставитимемо це питання перед новою адміністрацією Білого дому. Це було б корисно та важливо, це той трек, який дозволяв би Сполученим Штатам Америки розуміти, що відбувається в межах Нормандського формату, формально не беручи в ньому участі", – зазначив Ігор Жовква.

Він додав, що Україна в повному обсязі виконує взяті на себе зобов’язання в межах ТКГ та Нормандського формату, але для досягнення миру "потрібен рух назустріч іншої сторони", і в цьому Україна розраховує на підтримку міжнародних партнерів.

Курт Волкер був спецпредставником Державного департаменту США з питань України з 2017 по 2019 рік. Волкер подав у відставку торік у вересні, коли у США розгорівся "Українагейт" щодо тиску американського президента Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського.

Конгрес США розпочав процедуру імпічменту Трампа через обвинувачення, нібито він хотів отримати компромат від Києва на колишнього віцепрезидента Байдена і його сина Хантера, який був членом ради директорів найбільшого приватного газодобувача в Україні Burisma Holdings.

Президент Трамп у підсумку був виправданий Сенатом.

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та його інтерв'ю "Європейській правді": Курт Волкер: Росія не планує віддавати Донбас у осяжному майбутньому.