Украина будет просить, чтобы при Байдене в США назначили "нового Волкера"

В Офисе президента планируют после вступления в должность нового президента США просить о восстановлении должности спецпредставителя Госдепартамента США по вопросам Украины, которую ранее занимал Курт Волкер.

Как пишет "Европейская правда" со ссылкой на пресс-службу президента, об этом сказал заместитель главы Офиса президента Игорь Жовква в эфире Радио НВ.

"Думаю, мы будем ставить этот вопрос перед новой администрацией Белого дома. Это было бы полезно и важно, это тот трек, который позволял бы Соединенным Штатам Америки понимать, что происходит в рамках Нормандского формата, формально не принимая в нем участия", - отметил Игорь Жовква.

Он добавил, что Украина в полном объеме выполняет взятые на себя обязательства в рамках ТКГ и Нормандского формата, но для достижения мира "нужно движение навстречу другой стороны", и в этом Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров.

Курт Волкер был спецпредставителем Государственного департамента США по вопросам Украины с 2017 по 2019 год. Волкер подал в отставку в сентябре прошлого года, когда в США разгорелся "Украинагейт" с давлением американского президента Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

Конгресс США начал процедуру импичмента Трампа из-за обвинений, что он хотел получить компромат от Киева на бывшего вице-президента Байдена и его сына Хантера, который был членом совета директоров крупнейшего частного газодобытчика в Украине Burisma Holdings.

Президент Трамп в итоге был оправдан Сенатом.

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