Польща погрожує ветувати бюджет ЄС через механізм захисту верховенства права - ЗМІ

Прем'єр Польщі погрожує ветувати схвалення семирічного бюджету ЄС, якщо у ньому буде передбачений механізм фінансових санкцій за недотримання країнами-членами верховенства права.

Про це повідомляє RMF24 з посиланням на джерела у дипломатичних колах, пише "Європейська правда".

Згідно з інформацією від джерела, Матеуш Моравецький адресував відповідні листи президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, голові Європейської ради Шарлю Мішелю, а також канцлерці Ангели Меркель - оскільки Німеччина наразі головує у Раді ЄС.

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Прем’єр у листі виступає проти механізму, що прив’язав би виділення коштів до дотримання верховенства права, та пише, що це ставить під захрозу схвалення бюджету ЄС.

Так званий "механізм умовності щодо верховенства права" 5 листопада погодили між собою Європарламент та Рада ЄС. Домовленість заснована на компромісній пропозиції німецького головування у Раді ЄС. Відповідно до неї, Єврокомісія може запропонувати ввести санкції проти країни ЄС, а держави-члени мають підтвердити це рішення кваліфікованою більшістю - 15 з 27 держав-членів, які представляють 65 відсотків населення ЄС.

У польській владі заявили, що впровадження цього механізму суперечить домовленостям лідерів ЄС на липневому саміті 2020 року.

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Нагадаємо, раніше стало відомо про аналогічну погрозу угорського прем’єра Віктора Орбана.

Орбан заявив, що планований санкційний механізм заснований на "юридично розпливчастих визначеннях", таких як "порушення верховенства права". Це створює "можливості для політичних зловживань" і порушує "вимогу правової визначеності".

Детальніше про те, що передбачає семирічний бюджет ЄС та план порятунку економіки, читайте у публікації Свято європейської єдності: як ЄС узгодив план порятунку своєї економіки.