Угорщина й Польща розкритикували звіт Єврокомісії щодо верховенства права в їхніх країнах

Угорщина й Польща розкритикували оцінку ситуації з верховенством права в їхніх країнах, викладену у звіті Єврокомісії.

Зі спільною заявою виступили міністерства юстиції обох країн, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на угорське МТІ та польське РАР.

Міністри юстиції стверджують, що звіт "викликає серйозні застереження щодо концепції, методології та наповнення, відтак не може використовуватися для подальшої дискусії щодо ситуації з верховенством права у ЄС".

"Щоб уникнути подвійних стандартів, оцінка стану верховенства права в країнах-членах має здійснюватися через призму дотримання конкретних законодавчих положень у законодавстві ЄС, через об’єктивний,неупереджений та неполітизований процес. Звіт ЄК не відповідає цим критеріям", - йдеться у заяві.

Міністри вважають, що у ньому не використовувалися "об’єктивні критерії, які можна було би рівноцінно застосувати до усіх країн-членів".

"Вибір джерел для звіту був непрозорим та упередженим. Неприпустимо, щоб звіт майже повністю грунтувався на внеску організацій, що є частиною централізовано фінансованої міжнародної мережі, яка здійснює кампанію проти демократично обраних урядів країн-членів та вважає себе їхніми політичними та ідейними опонентами", - йдеться у заяві.

Міністерства заявляють, що вказували на свої застереження про упереджені твердження у звіті і раніше, але Комісія не врахувала їх, що ставить під питання готовність до діалогу.

Перед цим міністр юситції Угорщини Юдіт Варга у пості на своєму Facebook назвала звіт Єврокомісії "абсурдним та неправдивим".

Нагадаємо, вчора Єврокомісія вперше оприлюднила звіт щодо стану верховенства права у країнах-членах. У цей же день країни ЄС погодилися з ідеєю застосування санкцій до країн блоку, у яких є серйозні проблеми з верховенством права, попри спротив Польщі та Угорщини.