Прем’єр Угорщини пригрозив ветувати бюджет ЄС – ЗМІ

Прем’єр Угорщини Віктор Орбан у листі керівництву Євросоюзу пригрозив ветувати бюджет ЄС через планований механізм верховенства права.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на SPIEGEL.

У листі Орбан заявив, що механізм верховенства права не відповідає липневій домовленості про бюджет ЄС.

Прем'єр-міністр пригрозив, що якщо бюджет ЄС буде пов'язаний з механізмом верховенства права, то він проголосує проти нього.

"Навіть якщо Угорщина відчуває себе зобов'язаною співпрацювати, у світлі розвитку подій вона не може забезпечити одностайність, яка необхідна для пакета, схваленого в липні", - заявляє Орбан.

Учасники переговорів з Європарламенту і держав-членів нещодавно домовилися про введення механізму верховенства права в наступний бюджет ЄС. Розподіл коштів ЄС має бути пов'язаний з дотриманням верховенства права в державах-членах.

Домовленість заснована на компромісній пропозиції німецького головування у Раді ЄС. Відповідно до неї, Єврокомісія може запропонувати ввести санкції проти країни ЄС, а держави-члени мають підтвердити це рішення кваліфікованою більшістю - 15 з 27 держав-членів, які представляють 65 відсотків населення ЄС.

Орбан заявив, що планований санкційний механізм заснований на "юридично розпливчастих визначеннях", таких як "порушення верховенства права". Це створює "можливості для політичних зловживань" і порушує "вимогу правової визначеності".