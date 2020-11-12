Польша угрожает ветировать бюджет ЕС из-за механизма защиты верховенства права - СМИ

Премьер Польши грозит ветировать бюджет ЕС, если в нем будет предусмотрен механизм финансовых санкций за несоблюдение странами-членами верховенства права.

Об этом сообщает RMF24 со ссылкой на источники в дипломатических кругах, пишет "Европейская правда".

Согласно информации от источника, Матеуш Моравецкий адресовал соответствующие письма президенту Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, председателю Европейского совета Шарлю Мишелю, а также канцлеру Ангеле Меркель - поскольку Германия сейчас председательствует в Совете ЕС.

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Премьер в письме выступает против механизма, который привязал бы выделение средств к соблюдению верховенства права, и пишет, что это ставит под угрозу принятие бюджета ЕС.

Так называемый "механизм условности по верховенству права" 5 ноября согласовали между собой Европарламент и Совет ЕС. Договоренность основана на компромиссном предложении немецкого председательства в Совете ЕС. Согласно ему, Еврокомиссия может предложить ввести санкции против страны ЕС, а государства-члены должны подтвердить это решение квалифицированным большинством - 15 из 27 государств-членов, представляющих 65 процентов населения ЕС.

В Польше заявили, что внедрение этого механизма противоречит договоренностям лидеров ЕС на июльском саммите 2020 года.

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Напомним, ранее стало известно об аналогичной угрозе венгерского премьера Виктора Орбана.

Орбан заявил, что планируемый санкционный механизм основан на "юридически расплывчатых определениях", что создает "возможности для политических злоупотреблений" и нарушает "требование правовой определенности".

Подробнее о том, что предусматривает семилетний бюджет ЕС и план спасения экономики, читайте в публикации Праздник европейского единства: как ЕС согласовал план спасения своей экономики.