У США новий максимум випадків коронавірусу - понад 144 тисячі за добу

Сполучені Штати встановили новий рекорд за кількістю нових випадків коронавірусу другий день поспіль, повідомивши про понад 144 тисяч випадків зараження за середу.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на DPA.

За даними Університету Джона Хопкінса, в середу також було зареєстровано близько 2000 смертельних випадків, що є максимальним показником з травня.

З початку пандемії в США було зареєстровано 10,4 мільйона підтверджених випадків коронавірусу і 241 800 смертей, пов'язаних з вірусом, що набагато більше, ніж в будь-якій іншій країні.

Зростання числа інфекцій фіксується на всій території США, штати Іллінойс і Північна Кароліна зафіксували рекордні максимуми.

Експерти в галузі охорони здоров'я стурбовані тим, що з більш холодною погодою і тим, що люди будуть проводити більше часу в приміщеннях, вірус буде поширюватися швидше.

Обраний президент Джо Байден вже попередив про майбутню "дуже тему зиму" через тривалу пандемію.