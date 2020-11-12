В США новый максимум случаев коронавируса - более 144 тысяч за сутки

Соединенные Штаты установили новый рекорд по количеству новых случаев коронавируса второй день подряд, сообщив о более 144 тысячах новых случаев заражения за среду.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DPA.

По данным Университета Джона Хопкинса, в среду также было зарегистрировано около 2000 смертельных случаев, что является максимальным показателем с мая.

С начала пандемии в США было зарегистрировано 10,4 миллиона подтвержденных случаев коронавируса и 241 800 смертей, связанных с вирусом, что намного больше, чем в любой другой стране.

Рост числа инфекций фиксируется на всей территории США, штаты Иллинойс и Северная Каролина зафиксировали рекордные максимумы.

Эксперты в области здравоохранения обеспокоены тем, что с более холодной погодой и тем, что люди будут проводить больше времени в помещениях, вирус будет распространяться быстрее.

Избранный президент Джо Байден уже предупредил о предстоящей "очень темной зиме" из-за продолжающейся пандемии.