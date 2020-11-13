У Німеччині 12 осіб звинуватили у підготовці нападів на політиків і шукачів притулку

Німецькі прокурори висунули звинувачення проти 12 членів та прихильників ультраправої групи, які планували напади на політиків, шукачів притулку та мусульман.

Про це повідомляє "Європейська правда" із посиланням на DW.

Підозрювані були заарештовані під час загальнонаціональних рейдів у лютому. 11 підозрюваних звинувачуються у приналежності до терористичної організації та злочинах зі зброєю. 12-го звинувачують у підтримці терористичної групи.

Вважається, що підозрювані створили "праву терористичну організацію" з метою "дестабілізації та остаточного повалення" демократичного порядку Німеччини.

Вони нібито планували викликати "ситуацію, подібну до громадянської війни ... через напади на політиків, шукачів притулку та людей мусульманської віри".

Члени групи, усі громадяни Німеччини, нібито проводили регулярні збори під керівництвом двох головних підозрюваних, ідентифікованих лише як Вернер С. та Тоні Е.

Праві терористичні групи привернули увагу влади після вбивства консервативного місцевого політика Вальтера Любке у 2019 році та нападу на синагогу у місті Галле на сході в жовтні минулого року. Обидва випадки були пов'язані з ультраправими.