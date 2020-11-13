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В Германии 12 человек обвинили в подготовке нападений на политиков и просителей убежища

Пятница, 13 ноября 2020, 14:37

Немецкие прокуроры предъявили обвинения 12 членам и сторонникам ультраправой группы, которые планировали нападения на политиков, просителей убежища и мусульман.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на DW.

Подозреваемые были арестованы во время общенациональных рейдов в феврале. 11 подозреваемых обвиняются в принадлежности к террористической организации и преступлениях с оружием. 12-го обвиняют в поддержке террористической группы.

Считается, что подозреваемые создали "правую террористическую организацию" с целью "дестабилизации и окончательного свержения" демократического порядка Германии.

Они якобы планировали вызвать "ситуацию, подобную гражданской войне... путем нападений на политиков, искателей убежища и людей мусульманской веры".

Члены группы, все граждане Германии, якобы проводили регулярные собрания под руководством двух главных подозреваемых, идентифицированных только как Вернер С. и Тони Э.

Правые террористические группы привлекли внимание властей после убийства консервативного местного политика Вальтера Любке в 2019 году и нападения на синагогу в городе Халле на востоке страны в октябре прошлого года. Оба случая были связаны с ультраправыми.

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Германия терроризм
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