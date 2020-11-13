Австрія посилить карантин, чинні обмеження не зменшили поширення коронавірусу

Уряд Австрії з понеділка планує посилити обмеження на тлі зростання кількості випадків коронавірусу і числа госпіталізацій.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на The Local.

В Австрії в четвер був зафіксований найвищий рівень нових випадків коронавірусу за добу (9568 випадків) і уряд вважає, що введених 3 листопада карантинних заходів недостатньо.

Нік Поппер з Міністерства охорони здоров'я сказав, що уряд розчарований недостатнім впливом цих заходів.

"Ефект від заходів дуже малий - набагато менше, ніж очікувалося. Люди недостатньо скоротили свої контакти у вільний час", - сказав він.

Рішення очікується в п'ятницю ввечері або в суботу, але поки уряд не розкриває нові заходи.

За даними австрійських ЗМІ, магазини, за винятком продуктових, і підприємства сфери послуг, такі як перукарні, швидше за все, закриються.

На даний момент більшості типів магазинів дозволено продовжувати роботу, на відміну від березневого карантину, коли все, крім аптек і супермаркетів, було закрито.

Школи також можуть бути змушені повернутися до дистанційного навчання або змінити розклад роботи, щоб мінімізувати ризик зараження.

Деякі федеральні землі вже ввели заборони або обмеження на відвідування будинків престарілих і лікарень, і цей захід може бути затверджений по всій країні.