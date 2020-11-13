Австрия усилит карантин, действующие меры не замедлили распространение коронавируса

Правительство Австрии с понедельника планирует ужесточить ограничения на фоне роста новых инфекций коронавируса и числа госпитализаций.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на The Local.

В Австрии в четверг был зафиксирован самый высокий уровень новых случаев коронавируса за сутки (9568 случаев) и правительство считает, что введенных 3 ноября карантинных мер недостаточно.

Ники Поппер из Министерства здравоохранения сказал, что правительство разочаровано недостаточным воздействием этих мер.

"Эффект от мер очень мал - намного меньше, чем ожидалось Люди недостаточно сократили свои контакты в свободное время", - сказал он.

Решение ожидается в пятницу вечером или в субботу, но пока правительство не раскрывает новые меры.

По данным австрийских СМИ, магазины, за исключением продуктовых, и предприятия сферы услуг, такие как парикмахерские, скорее всего, закроются.

На данный момент большинству типов магазинов разрешено продолжать работу, в отличие от мартовского карантины, когда все, кроме аптек и супермаркетов, были вынуждены закрыться.

Школы также могут быть вынуждены вернуться к дистанционному обучению или работать в другое время, чтобы минимизировать риск заражения.

Некоторые федеральные земли уже ввели запреты или ограничения на посещение домов престарелых и больниц, и эта мера может быть утверждена по всей стране.