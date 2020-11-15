Боснія нарешті проводить вибори, які блокувала бюджетна криза

У Боснії 15 листопада вібуваються місцеві вибори, які були відстрочені через бюджетну кризу в країні.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на RFE/RL.

Близько 3,4 мільйона виборців мають право голоси на виборах до міських та муніципальних рад, а також виборах мерів у двох автономних регіонах країни: Федерації Боснії та Герцеговини та Республіці Сербській, а також в нейтральному районі Брско.

Спочатку вибори були заплановані на 4 жовтня. Але затримка уряду з прийняттям національного бюджету, включаючи фінансування виборів, призвела до перенесення голосування.

Етнічно розділене південне місто Мостар проведе свої вибори окремо 20 грудня. Мостар не проводив муніципальні вибори з 2008 року через нездатність влади забезпечити виконання постанови Конституційного суду Боснії 2010 року.

Виборці на дільницях повинні дотримуватися суворої фізичної дистанції через пандемію коронавірусу.