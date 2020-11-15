Босния наконец проводит выборы, которые блокировал бюджетный кризис

В Боснии 15 ноября проходят местные выборы, которые были отсрочены из-за бюджетного кризиса в стране.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на RFE/RL.

Около 3,4 млн избирателей имеют право голоса на выборах в городские и муниципальных советы, а также на выборах мэров в двух автономных регионах страны: Федерации Боснии и Герцеговины и Республике Сербской, а также в нейтральном районе Брско.

Сначала выборы были запланированы на 4 октября. Но задержка правительства с принятием национального бюджета, включая финансирование выборов, привела к переносу голосования.

Этнически разделенный южный город Мостар проведет свои выборы отдельно 20 декабря. Мостар не проводил муниципальные выборы с 2008 года из-за неспособности власти обеспечить исполнение постановления Конституционного суда Боснии от 2010 года.

Избиратели на участках должны придерживаться строгой физической дистанции из-за пандемии коронавируса.