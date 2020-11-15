Меню
Укр / Рус
Укр / Рус

Вибір редакції

Трамп вперше визнав перемогу Байдена - втім, потім заявив, що виграє він

У Молдові безпрецедентно висока явка на закордонних дільницях, де підтримують Санду

Австрія хоче "врятувати" Різдво масовим тестуванням за прикладом Словаччини

В Румунії під час пожежі загинули 10 важкохворих з коронавірусом 






У Франції католики молитвою просто неба виступили проти карантину в церквах

Неділя, 15 листопада 2020, 17:18

У західнофранцузькому місті Нант католики в неділю провели месу просто неба на знак протесту проти коронавірусних обмежень, які забороняють меси у церквах.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Reuters

Деякі віряни зібралися також біля собору Святого Людовіка в Версалі, недалеко від Парижа. Поліція заборонила аналогічну демонстрацію, заплановану в столиці.

У Нанті, де розташований один із найвідоміших соборів Франції, десятки людей в масках стали на коліна з парасольками просто неба, щоб помолитися і підтримати заклики до відновлення мес у храмах. 

 
Фото: AFP

"Поверніть нам месу", - скандували люди на площі.

 "Нам дуже важко. Неначе нас позбавляють їжі. Нам потрібна духовна їжа. Коли нас позбавляють меси, це схоже на те, що нас позбавляють їжі", - сказав Жером Дюшен, протестувальних, який брав участь у богослужінні в Нанті.

Дюшен сказав, що меси повинні поновитися, оскільки церкви і собори можуть легко реалізувати санітарні протоколи щодо COVID-19, наприклад, організувавши достатній простір між парафіянами.

В рамках карантину, який вступив в силу 30 жовтня, великі громадські збори у всіх релігійних місцях були заборонені у Франції через побоювання, що вірус COVID-19 може швидко поширитися в закритих приміщеннях.

Раніше цього року велике релігійне зібрання у французькому місті Мюлуз призвело до виникнення великого спалаху COVID-19 під час першої хвилі коронавірусу в лютому і березні.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Франція Карантин
powered by lun.ua