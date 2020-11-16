Зеленский в первом телефонном разговоре с Санду пригласил ее в Киев

Президент Украины Владимир Зеленский провел первую телефонную беседу с новоизбранным президентом Молдовы Майей Санду и пригласил ее с визитом в Киев.

Как пишет "Европейская правда", об этом Владимир Зеленский заявил в своем Twitter.

"Начал утро с хорошей телефонного разговора с Майей Санду. Поздравил ее с победой на выборах президента Молдовы. Уверен в дальнейшем укреплении отношений между Украиной и Молдовой и европейской интеграции наших народов. С нетерпением жду визита коллеги в Киев", - написал он.

Отметим, Владимир Зеленский и экс-президент Украины Петр Порошенко отказывались встречаться с действующим президентом Молдовы Игорем Додоном из-за его высказываний о том, что Крым принадлежит РФ.

В то же время, Зеленский встречался с Майей Санду в Киеве, когда она еще занимала должность премьер-министра Молдовы. Во время встречи он заверил, что Украина будет оказывать поддержку территориальной целостности Молдовы и принимать активное участие в переговорном процессе в Приднестровском урегулировании.

Как уже сообщалось, Майя Санду получает уверенную победу на выборах президента Молдовы, опережая Игоря Додона на 15%.

В команде Санду уверяют, что при ее президентстве позиция Молдовы по поводу Крыма радикально изменится.

Подробнее об этом читайте в статье: Разгром Додона: как Майя Санду победила в Молдове и что это значит для Украины.