Вибори у Молдові: Cанду збільшує відрив від Додона до 15%

За підсумками обробки 99, 81% голосів, Мая Санду збільшила свій відрив від Ігоря Додона і наразі отримала 57, 61% голосів, тоді як Додон - 42, 39% голосів.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на TV8.

На вечір у день виборів у Санду було ще 52,4% проти 47,6% у Додона. Ці дані не враховували голосів із закордонних дільниць, де Санду має набагато вищу підтримку, тому було очікувано, що з їхнім підрахунком відрив лише зростатиме.

У підсумку за кордоном Мая Санду отримала понад 92,86% голосів, проти 7,14 у Ігоря Додона.

На цей час не пораховані голоси лише з трьох дільниць.

Прем’єр-міністр Молдови Іон Кіку вже привітав Маю Санду з перемогою у президентських виборах."Вчора Молдова обрала свого наступного президента. Хочу привітати увесь народ із успішним складанням цього екзамену на демократію та державність… Я вітаю новообраного президента Маю Санду, бажаю їй успіху та сил для роботи в інтересах нашого народу і нашої країни", - заявив Іон Кіку.

Нагадаємо, Іон Кіку став прем’єром після Маї Санду - коли у листопаді 2019 року парламент висловив їй вотум недовіри.

Як повідомлялося, раніше Ігор Додон заявив, що лідирує на виборах президента Молдови, попри екзитполи. Напередодні виборів Додон заявив, що розраховує захищати свою перемогу на вулиці.

Про ситуацію на виборах читайте у статті Битва за Молдову: як "чорнухою" та підтримкою РФ рятують президентство Додона.

У команді Санду у разі її обрання обіцяли радикальні зміни у відносинах з Україною.

"Президент Санду відкрито говоритиме, що Крим – це територія України. Це буде явною відмінністю від нинішнього президента, риторика якого негативно відбилася на відносинах", – поясняв ЄП її однопартієць, віцеспікер парламенту Міхай Попшой.

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